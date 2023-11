Jetzt an Bevölkerungsbefragung zur Sportstättenentwicklung teilnehmen

Neuwied ist eine sportliche Stadt und verfügt mit den Deichstadtvolleys, dem EHC „Die Bären“ 2016 und dem FV Engers gleich über mehrere Aushängeschilder in verschiedenen Sportarten. Doch auch was den Breitensport angeht, ist Neuwied gut aufgestellt – und das soll auch in Zukunft so bleiben. Um auf die Wünsche und Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger eingehen und die vorhandenen Sportstätten diesen entsprechend nutzen und weiterentwickeln zu können, führt das Neuwieder Sportamt gemeinsam mit dem Institut für Sportstättenentwicklung (ISE) eine Bevölkerungsbefragung durch. Unter www.sport-neuwied.de können sich alle Interessierten ab sofort beteiligen.

Welche Sportarten üben Sie gerne aus? Welche Sportanlagen oder Bewegungsräume nutzen oder benötigen Sie? Was fehlt Ihnen aktuell noch in Neuwied? Diese und ähnliche Fragen sollen ein allgemeines Stimmungsbild über den Ist-Zustand und den Bedarf von Sportstätten erheben und direkt in künftige Planungen einfließen. Die Befragung bietet allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, die Entwicklung der Neuwieder Sportstätten aktiv mitzugestalten. Eine Teilnahme an der anonymen Befragung ist bis zum 30. November möglich. Wenn Sie zu einzelnen Fragen keine Angaben machen möchten, können Sie die entsprechenden Felder einfach offen zu lassen. Die erhobenen Daten werden ausschließlich zum Zweck der Sportentwicklungsplanung genutzt.

Neben dem Online-Fragebogen besteht auch die Möglichkeit, sich schriftlich an der Befragung zu beteiligen. Hierfür können Sie sich ein Exemplar bei der Stadtverwaltung, Heddesdorfer Str. 33-35, abholen und hier auch wieder ausgefüllt abgeben. Für weitere Informationen steht Ihnen das Sportamt der Stadt Neuwied gerne zur Verfügung (E-Mail: sportamt@stadt-neuwied.de; Tel.: 02631 802 257).

Bürgermeister Peter Jung läutete auf einer „Kick-Off-Veranstaltung“ die Entwicklung des neuen Sportstättenkonzeptes für Neuwied ein. (Foto: Stadt Neuwied/ Ulf Steffenfauseweh)