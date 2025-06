Deichstadt startet neue Audio-Stadtführungen als Podcast

Spannende Geschichten, echte Stimmen und ein neues Hörerlebnis: Das Stadtmarketing Neuwied bringt mit der neuen Podcast-Reihe „GanzOhr Neuwied“ Stadtgeschichte direkt auf die Ohren – ob von zuhause oder unterwegs. Die kostenfreien Audioführungen lassen sich ganz einfach über das Smartphone abrufen und bieten abwechslungsreiche Einblicke in die Geschichte der Deichstadt. Mit „GanzOhr Neuwied“ bietet die Stadt eine neue Form der Stadtführung – flexibel, familienfreundlich und mitten aus dem Leben.

Am besten lassen sich die lebendigen Hörbeiträge während eines Spaziergangs genießen. Ein Startpunkt ist vorgegeben, die Route entfaltet sich dann beim Hören aus der Erzählung heraus. Insgesamt vier verschiedene Themenwege stehen zum Start für ein besonderes Stadterlebnis bereit. Sie alle kombinieren fundierte Informationen mit lebendigem Storytelling, lokalen Stimmen und atmosphärischem Sounddesign. Besonders im Fokus: Familien als Zielgruppe – wie auch in der neuen Tourismusstrategie der Stadt festgelegt.

Vier Themen – vier Perspektiven auf Neuwied

Die erste Tour widmet sich der Herrnhuter Brüdergemeine. Hörer erfahren darin Spannendes über die religiösen Wurzeln der Stadt und das heute noch sichtbare Erbe. Der Neuwieder Deich steht im Mittelpunkt der zweiten Route: Technik, Geschichte und Bedeutung des Hochwasserschutzes werden hier anschaulich vermittelt. Ein sensibel erzählter Rundgang zur Geschichte jüdischen Lebens in Neuwied beleuchtet Biografien jüdischer Familien und bringt bewegende Einzelschicksale näher. Einzigartig ist die kindgerechte Variante: „Jüdisches Leben – für Kinder erzählt“. Hier erleben junge Hörerinnen und Hörer spannenden Details, historischen Persönlichkeiten und erinnernswerte Geschichten auf altersgerechte Weise – informativ, anschaulich und mit einem feinen Gespür für die Bedürfnisse junger Zuhörer.

Lokale Stimmen – lebendige Stadtgeschichte

Die Umsetzung des neuen Podcasts erfolgte in Zusammenarbeit mit Jörg Sartorius von Visuelle Medien Sartorius, der Konzeption, Drehbuch, Aufnahmen und Postproduktion verantwortet. In enger Abstimmung mit lokalen Expertinnen und Experten entstanden so zum Teil hörspielartige Audiowalks, die von Menschen aus Neuwied erzählt werden – authentisch, persönlich und mit viel Liebe zum Detail. „Wir freuen uns, wenn die Podcast-Führungen gut angenommen werden – sie machen Stadtgeschichte hörbar und lebendig. Durch die Auslegung als Audioführungen für Familien sind die Themen sehr abwechslungsreich und spannend aufbereitet“, so Vanessa Selent vom Stadtmarketing. „Das war uns wichtig, da die Zielgruppe Familien, die aus der neu erstellten Tourismusstrategie hervorgeht, auch bei diesem Projekt im Fokus stand.“

Einfach zugänglich – ohne Anmeldung, ohne App

Die Podcasts sind kostenfrei und ohne zusätzliche App nutzbar. Alle Folgen sind unter www.ganzohr-neuwied.de sowie über gängige Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts oder die Neuwied App abrufbar. Begleitend zur Reihe erscheint ein Info-Flyer, der in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, erhältlich ist.

Zum Bild: Oberbürgermeister Jan Einig, Vanessa Selent vom Stadtmarketing und Produzent Jörg Sartorius hören direkt am Pegelturm noch einmal rein in „GanzOhr Neuwied“.