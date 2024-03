Auf den Spuren der Fürsten in Altwied und entlang des Deichs

Die Osterfeiertage geben vielen Menschen die Gelegenheit in ihrem Alltag einmal innezuhalten und zu entschleunigen. Passend dazu schafft die Tourist-Information der Stadt Neuwied am Ostermontag, 1. April, gleich zweimal den Anlass dafür, die Nase an die frische Luft zu halten und das hoffentlich frühlingshafte Wetter zu genießen.

Wer für ein paar Stunden der Stadt entkommen und die Natur genießen möchte, für den ist die Rundwanderung auf dem Fürstenweg genau das Richtige. Vom Treffpunkt am Parkplatz unterhalb der Burgruine in Altwied geht es über Streuobstwiesen und durch das Naturschutzgebiet am Moorbach entlang bis hoch zum Museum Monrepos. Von hier aus verläuft der etwa elf Kilometer lange Rundweg wieder zur Wied hinunter und zurück zum Ausgangspunkt. Die etwa vierstündige Wanderung startet um 11 Uhr. Erwachsene zahlen 10 Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahren können zum halben Preis teilnehmen.

Ein wenig gemächlicher geht es bei der Deichführung zu. Auf einen Besuch des Deich-Informationszentrums folgt ein Spaziergang über die Deichmauer und ein Stück den Erddeich entlang. Teilnehmende erfahren allerlei Interessantes über vergangene Hochwasser in Neuwied, die den Bau des heutigen Wahrzeichens der Stadt notwendig machten, den Wasserbau am Rhein und die Funktionsweise von Pumpwerken. Die Führung startet um 14 Uhr am Deich-Informationszentrum und dauert etwa anderthalb Stunden. Die Teilnahmegebühren betragen 6 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder.

Für die Führungen können Interessierte sich bis spätestens zwei Tage vor dem Führungstermin anmelden. Dies erfolgt bei der Neuwieder Tourist-Information unter 02631/802 5555 oder während der Öffnungszeiten vor Ort in der Marktstraße 59.

Von der Deichmauer aus hat man einen tollen Blick auf Pegelturm, Rheinbrücke und den Fluss.

Foto: Maxie Meier