Musikgenuss für den guten Zweck am 15. und 22. Januar in Mülheim-Kärlich – Erlös geht an Projekte in der Ukraine, in Afrika und das integrative Montessori-Kinderhaus in Koblenz

Wer einmal ein Konzert mit pianoforte, dem Chor der Kolpingsfamilie St. Mauritius Kärlich, erlebt hat, wird die besondere Atmosphäre in bleibender Erinnerung behalten. Regelmäßig bis auf den letzten Platz gefüllte Kirchen und stehende Ovationen des Publikums gehören zu den kraftvollen und berührenden Konzerterlebnissen dazu.

„In guten Händen“: Unter diesem Motto laden die Künstlerinnen und Künstler zu zwei Neujahrskonzerten ein. „Musik hat eine unglaubliche Kraft, die Menschen verbinden kann“, sagt Chorleiter Torsten Schambortski. „Wir möchten mit unseren Konzerten in der aktuell schwierigen Zeit Halt und Orientierung geben.“

60 Sängerinnen und Sänger werden für besondere Musikerlebnisse sorgen und schnell den Funken der Begeisterung auf das Publikum überspringen lassen – mit rockigen Stücken, Gospels und Liedern, die die Seele berühren. So dürfen sich die Konzertbesucher u. a. auf folgende Lieder freuen: Deine Hand ist über mir, Freiheit, Von guten Mächten, Wayfaring stranger, Here comes the sun, Count on me, Hevenu shalom alechem, Angels Carol, You´ve got to lay down. Eindrucksvolle Texte und persönliche Gedanken werden auf die wechselnden Passagen einstimmen. Begleitet wird der Chor von den Solistinnen Jennifer Becker und Simone Schroers sowie der Flötistin Lisa Weber. Die organisatorische Leitung hat Christoph Litauer.

Die Konzerte finden an den Sonntagen 15. und 22. Januar statt. Beginn ist jeweils um 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr) in der beheizten St. Mauritius Kirche in Kärlich (Kirchstr. 6, 56218 Mülheim-Kärlich).

Musikgenuss und guter Zweck

Zwei Konzerte, drei gute Zwecke: Wie bei pianoforte gewohnt, ist der Musikgenuss bei freiem Eintritt erlebbar. Der Chor bittet um Spenden für soziale Zwecke. Der Reinerlös fließt in Kinderhilfsprojekte in der Ukraine und in Afrika sowie ein Musikprojekt im integrativen Montessori-Kinderhaus des Caritasverbandes Koblenz.

„Wir freuen uns auf viele Konzertbesucher und sind stolz darauf, unsere Musikleidenschaft regelmäßig mit sozialen Zwecken verbinden zu können“, blickt Chorleiter Torsten Schambortski mit Vorfreude den Neujahrskonzerten entgegen. Im Anschluss an beide Konzerte lädt die Kolpingsfamilie zur Begegnung bei einem Glas Glühwein ein.

Fotos 1 – 4 (Werner Schäfer, Koblenz)

Der Chor pianoforte wird am 15. und 22. Januar für zwei besondere Konzerterlebnisse in der beheizten Mauritius Kirche in Kärlich sorgen.