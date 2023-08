Kreis Neuwied. Nach einer intensiven Bauzeit von etwa sechs Monaten rückt die Fertigstellung des neuen Außensportgeländes am Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG) in greifbare Nähe. Das vollständig modernisierte Areal hinter der Sporthalle bietet nun alles was das Sportlerherz höherschlagen lässt: Eine hochwertige Tartan-Laufbahn, eine 100-Meter-Sprintbahn, ein großes Spielfeld mit neuem Kunststoffbelag inklusive Toren sowie eine neue Weitsprung- und Kugelstoßanlage. „Die Sportanlage, die seinerzeit als Tennenplatz angelegt wurde, ist kaum wieder zu erkennen“, freut sich der erste Kreisbeigeordnete Michael Mahlert, „Die Oberfläche der Sportanlage sowie der gesamte Aufbau waren durch die intensive Nutzung stark beschädigt und mussten dringend saniert werden. Der neue Sportplatz ist für das WHG als Partnerschule des Sports eine echte Bereicherung.“

Im Zuge des Kommunalinvestitionsfördergesetzes hat der Landkreis Neuwied die Sanierung des Außensportgeländes am Neuwieder WHG Neuwied zur Förderung angemeldet und auch eine Förderzusage erhalten. „Dank der Förderung des Ministeriums für Bildung, welche wir im Zuge des kommunalen Investitionsprogramms erhalten haben, können wir das Projekt mit rund 834.000 Euro Gesamtkosten realisieren. Davon sind 90 Prozent, also insgesamt 750.600 Euro von der Förderung abgedeckt“, berichtet Landrat Achim Hallerbach, „Dank einer reibungslosen Bauphase, können sich die Schülerinnen und Schüler nun auf eine hochmoderne Sportanlage freuen.“

Bildunterschrift: Nach sechs Monaten Bauzeit steht die Fertigstellung des neuen Außensportgeländes am WHG kurz bevor. v.l: Abteilungsleiter des Immobilienmanagements Rüdiger David, Landrat Achim Hallerbach, WHG Hausmeister Rainer Müller, zuständiger Projektleiter der Kreisverwaltung Christoph Horbert und der Erste Kreisbeigeordnete Michael Mahlert machten sich ein Bild des Bauprojektes.

Drohnenfoto: Cemal Bilge (Kreisverwaltung Neuwied)