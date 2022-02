Lahnstein. Seit Anfang des Jahres rollen die Bagger im Lahnsteiner Kur- und Heilwald. In Ergänzung zum bestehenden Waldparkplatz Spießborn wird ein neuer Parkplatz an der L327 mit 20 Stellplätzen angelegt, die Hälfte davon behindertengerecht.

Die Fertigstellung und Freigabe dieses neuen Parkplatzes sind für Ende Februar vorgesehen. Dann kann er auch als Ausweichmöglichkeit genutzt werden, da anschließend der Parkplatz am Spießborn auf Vordermann gebracht und zu diesem Zweck Anfang März gesperrt wird. Dort entstehen durch die Baumaßnahme vier behindertengerechte sowie 17 normale Stellplätze.

Alternative Parkmöglichkeiten für die Zeit der Sperrung gibt es weiter vorne am Rheinhöhenweg und am neuen Parkplatz an der L327.

Während im Wald in der Brut- und Aufzuchtphase von April bis Oktober keine größeren Baumaßnahmen durchgeführt werden dürfen, wird hinter den Kulissen umso mehr gearbeitet. Die Detailplanung samt Ausschreibung und Vergabe für den Orthopädie-Bereich steht an, damit die Arbeiten pünktlich im Oktober beginnen können. Auch die Beschilderung soll konzipiert und inhaltlich ausgearbeitet werden.

Der Kur- und Heilwald Lahnstein ist der erste seiner Art in Rheinland-Pfalz und erst der zweite in ganz Deutschland. Im April letzten Jahres wurde dem Stadtwald das Prädikat verliehen. In diesem und nächstem Jahr wird er als LEADER-Projekt gebaut und ausgestattet. In Zusammenarbeit mit den Kliniken der Region wurden die Therapiebereiche für Psychosomatik, Orthopädie, Herz-Kreislauf und Lunge entwickelt. Nach der Fertigstellung werden alle Stationen auch der Öffentlichkeit zugänglich sein.