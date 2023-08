Kreis Neuwied – Antrittsbesuch des neuen Leiters der Polizeidirektion Neuwied, Kriminaldirektor Thorsten Runkel, bei Landrat Achim Hallerbach in der Kreisverwaltung Neuwied. Er hat zum 15. Juni die Nachfolge der bisherigen Leiterin Brigitte Nilges angetreten.

Dem neuen Chef der Polizeidirektion Neuwied ist der Kreis Neuwied nicht unbekannt, da er selbst in der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach wohnt. Insgesamt zehn Jahre war er bislang dienstlich in Mayen beheimatet. Dort leitete er erst die Kriminalinspektion und zuletzt die Polizeidirektion in Mayen Er kennt die Großveranstaltungen auf dem Nürburgring bestens, wie das 24-Stunden-Rennen oder Rock am Ring, und war auch bei der verheerenden Ahrtalflut als Abschnitts- und Einsatzleiter gefordert.

„Für die kommenden Monate haben wir vereinbart, den Austausch zu intensivieren und die aktuellen Herausforderungen im Austausch mit der kommunalen Familie neu zu fixieren“, erklärt Landrat Achim Hallerbach. Zahlreiche Themenfelder wo der Kreis mit der Polizeidirektion, den Polizeiinspektionen und der Kriminalpolizei im Austausch stehen. Dabei stellen objektive und subjektive Wahrnehmungen sowie Sicherheiten eine zentrale Rolle. Da können auch Kommunen einiges zu beitragen. „Hier werden wir noch diverse Schnittstellen optimieren können. Wichtig ist der regelmäßige Austausch und das frühzeitige Erkennen bestimmter Entwicklungen,“ unterstreichen Thorsten Runkel und Achim Hallerbach.

Der Bereich der Polizeidirektion Neuwied erstreckt sich räumlich auf die kommunalen Gebietsgrenzen der Landkreise Neuwied und Altenkirchen. Im Direktionsbereich zwischen Rhein, Sieg, Heller und Wied leben auf einer Fläche von 1.269 Quadratkilometer ca. 310.000 Menschen. Der Sitz der Polizeidirektion mit ihrer Führungsgruppe für die logistischen und bei überregionalen Anlässen insbesondere auch den einsatztaktischen Angelegenheiten ist in Neuwied. Während die Polizeiinspektionen alle polizeilichen Aufgaben, insbesondere im Straßenverkehr aber auch im Zusammenhang mit bei der Bekämpfung von einfachen Kriminalfällen wahrnehmen, sind die Kriminalinspektionen vor allem zuständig bei gewohnheits-, banden-, gewerbs- oder planmäßiger überörtlicher Deliktsbegehung, bei Tatausführung unter Mitführung von Schusswaffen und bei Serienstraftaten. In die Zuständigkeit von Kriminaldirektor Thorsten Runkel fallen die Polizeiinspektionen Altenkirchen, Betzdorf, Linz, Neuwied, Straßenhaus, die Polizeiwache Wissen sowie die Kriminalinspektionen Neuwied und Betzdorf.

Bildunterschrift:

Kriminaldirektor Thorsten Runkel zum Arbeitsgespräch bei Landrat Achim Hallerbach in der Kreisverwaltung Neuwied. Foto: Martin Boden (Kreisverwaltung Neuwied)

Quelle: Kreisverwaltung Neuwied