Mit einer kleinen Feierstunde wurde jetzt die neue Grünfläche „Im Teichert“ eröffnet. Andreas Drechsler, Werkleiter des Eigenbetriebs Grünflächen- und Bestattungswesen, begrüßte Vertreter aus Politik und Verwaltung. „Wo vorher Bau- und Wertstoffcontainer das Bild geprägt haben, lädt nun eine kleine aber feine Grünfläche zum Verweilen ein“, sagte Drechsler. Mit dem Ausbau des Platzes ist zudem die jahrzehntelange Sanierung des Stadtteils Ehrenbreitstein abgeschlossen.

Der südliche Ortseingang nach Ehrenbreitstein was bislang alles andere als ansehnlich und das Areal an der Kreuzung zwischen dem Kolonnenweg und der Straße „Im Teichert“ war ein langjähriges Ärgernis. Unter Federführung des Eigenbetriebs Grünflächen- und Bestattungswesen es in eine ansprechende Grünfläche mit rund 500 Quadratmetern Fläche umgestaltet. Der unschöne Anblick mit einer Ansammlung an farbigen Altglas- und Altpapiercontainern, die den Blick auf den Martin-Gropius-Bau und die Festung trübten, gehört damit endgültig der Vergangenheit an.

Eine besondere Herausforderung für die Planer stellte die Umsetzung von Telekomschränken an den hinteren Rand des neuen Parks dar. Außerdem musste eine Lösung für die Wertstoffcontainer gefunden werden. Der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen setzte auf sechs sogenannte Unterflurbehälter, in denen künftig Altglas und Altpapier gesammelt wird. Lediglich kleine Einwurfsäulen bleiben sichtbar, die großen Sammelbehälter sind komplett im Boden versenkt. Das schafft Raum, um die Fläche mit hoher Aufenthaltsqualität zu gestalten – Bänke, ein Picknicktisch und viel Grün laden jetzt zum Verweilen ein. Sechs Bäume sorgen hier künftig für ein schattiges Plätzchen. Für eine üppige Blüte am Ortseingang die gesamte Saison über, wurden zudem 60 Sträucher sowie 1.035 Stauden und Gräser gepflanzt. In der 150 Quadratmeter großen Rasenfläche setzten die Gärtner zudem rund 900 Blumenzwiebeln, die im kommenden Frühjahr erstmals erblühen sollen.

Gefördert wurde das Projekt mit 133.600 Euro durch das Programm „Städtebauliche Erneuerung 2020“ des Innenministeriums. Den Rest der etwa 350.000 Euro Baukosten zahlt die Stadt Koblenz.