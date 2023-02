Auch in diesem Frühjahr gibt es eine Online-Vortragsreihe des Projektes „Mehr als nur Grün“.

Jeweils donnerstags um 18 Uhr beginnen die kostenfreien Vorträge.

Am 02. März 2023 heißt es „Bienen, Wespen und Co. – Kein Grund zur Panik“. Referentin Dr. Melanie von Orlow (Leiterin des NABU Hymenopterendienstes Berlin) setzt sich durch Beratung, Umlenkung und Umsiedlung für den Schutz von Hautflüglern (Hymenoptera) ein. Unter diese Insektengruppe fallen beispielsweise Bienen, Wespen, Hummeln oder Hornissen. Doch gleichermaßen beliebt sind sie häufig nicht. Während Bienen und Hummeln oftmals gern gesehene Gäste sind, werden Wespen und Hornissen gemieden und verscheucht. Dabei erfüllen diese Arten wichtige und leider oft übersehene Aufgaben in der Natur – sei es in der Bestäubung oder in der natürlichen “Schädlingsbekämpfung”. Dies und der Verlust an Nahrungs- und Lebensräumen führt dazu, dass rund 46 % der ca. 700 Wespenarten auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten Deutschlands stehen.

Jutta Over, Diplom Biologin, entführt die Teilnehmer und Teilnehmerinnen am 09. März 2023 in die Welt eines beliebten Gartenbewohners. „Eichhörnchen – Immer auf dem Sprung“ ist das Thema an diesem Abend. Die Referentin stellt diese faszinierenden Tiere vor, berichtet Spannendes über die große Familie der Hörnchen und gibt Tipps zur Beobachtung und Spurenlese. Außerdem geht es um den eichhörnchenfreundlichen Garten, um die Entschärfung von Gefahrenquellen rund ums Haus sowie sinnvolle Futter- und Schlafplatzangebote.

„Wissens- und Beachtenswertes zur Fassadenbegrünung“ präsentiert am 16. März 2023 Gunter Mann (Präsident und Geschäftsführer des Bundesverbands GebäudeGrün e.V.). Neben den positiven Wirkungen von begrünten Fassaden informiert der Referent zu verschiedenen Formen der Fassadenbegrünung (boden- und wandgebundene Fassadenbegrünungen). Dabei werden auch Grundlagen und Beachtenswertes bei Planung, Bau und Pflege der Fassadenbegrünung erläutert.

Am 23. März 2023 referiert nochmals Jutta Over zum Thema „Wilde Kräuter – Zahme Kräuter. Gegen alles ist ein Kraut gewachsen, sagt der Volksmund. Denn bevor es Pillen gab, bedienten sich die Menschen der heimischen Kräuter um Krankheiten zu behandeln und Schmerzen zu lindern Zahlreiche Wildkräuter (auch sog. „Unkräuter“) des Gartens sind aber auch zu schmackhaften Speisen zu verarbeiten.

Den Abschluss der Frühjahrs-Reihe präsentiert Bärbel Oftring (Diplom-Biologin und Spiegel-Bestsellerautorin) mit dem Vortrag „Jede Blüte zählt! Tierparadies im eigenen Garten pflanzen und pflegen – Gärtnern im Einklang mit der Natur“. Am 30. März 2023 zeigt Bärbel Oftring was man im Garten oder auf dem Balkon machen kann um einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt zu leisten. Hier lässt sich zwar nicht die Welt retten, aber durch die Wahl der richtigen Pflanzen, das Schaffen von Kleinstrukturen und naturgerechte Gartenpflege kann jede noch so kleine Fläche Teil eines großen Garten-Netzwerks sein.

Die Registrierung zu den Online-Vorträgen ist unter www.ben-mittelrhein.de/veranstaltungen möglich. Die Teilnahme ist kostenlos.

Das Projekt “Mehr als nur Grün” ist ein Gemeinschaftsprojekt des Landkreis Mayen-Koblenz und der Stadt Koblenz und wird vom Land Rheinland-Pfalz im Rahmen des Programms “Mehr als nur Grün” gefördert.