Das Tiefbauamt der Stadt Koblenz teilt mit, dass die Arbeiten in der Fritz-Zimmer-Straße voraussichtlich am Freitag, 31. Mai abgeschlossen werden. Dafür ist allerdings bei den noch auszuführenden Asphalteinbauarbeiten eine gute Wetterlage voraussetzend. Pflanzarbeiten und kleinere Restarbeiten erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Mit dem Abschluss der Arbeiten in der Fritz-Zimmer-Straße beginnt der nächste Bauabschnitt in der Fritz-Michel-Straße, der von der Einmündung der Fritz-Zimmer-Straße ca. 80 m in Richtung Max-Bär-Straße reicht. Dieser Bereich wird ebenfalls unter Vollsperrung ausgebaut. Entsprechende Umleitungen für KFZ-Verkehr, Radfahrende und Fußverkehr werden eingerichtet und ausgeschildert.