Mülheim-Kärlich (ots) – Am 20.06.23, gegen 19:00 Uhr, wurde hiesige Dienststelle von der Rettungsleitstelle eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Mülheimer Straße in Mülheim-Kärlich gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr Mülheim-Kärlich sowie der Polizei konnte eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen werden. Im Verlauf der Löscharbeiten konnte die FFW drei Personen aus dem verrauchten Gebäude retten. Es handelt sich hierbei um zwei 50-jährige und einen 18-jährigen Bewohner des Hauses. Die beiden 50-jährigen wurden zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. Es wurden keine erheblichen Verletzungen festgestellt, Lebensgefahr besteht nicht. Der dritte Anwohner, der ebenfalls Rauchgase eingeatmet hatte, verweigerte die Mitnahme durch den Rettungsdienst und wurde, nach ambulanter Behandlung vor Ort, entlassen. Die anderen Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, nachdem die Lösch- und Lüftungsarbeiten der Feuerwehr beendet waren.

Die Schadenshöhe wird zurzeit durch die Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Nach den bisherigen Ermittlungen bracht der Brand in einer Erdgeschosswohnung aus. Die Brandursache ist zurzeit unbekannt, die Kriminalpolizei Koblenz ermittelt. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen war die Einsatzstelle und die Mülheimer Straße gesperrt und es wurden Verkehrsmaßnahmen durch die Polizei durchgeführt. Die Sperrung wurde nach ca. 90 min wieder aufgehoben. Im Einsatz befand sich die FFW Mülheim-Kärlich, der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen, ein Notarzt und die Polizei Andernach.