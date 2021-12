Simmern (ots) – Bei dem Unfall auf der B50 am gestrigen Montagabend gg. 21.05

Uhr, wurde ein 21-Jähriger, aus dem Rhein-Hunsrück Kreis stammender junger Mann

tödlich verletzt. Der Mann befand sich fußläufig auf der B50, in Höhe der

Abfahrt Simmern West. Er wurde in der Dunkelheit von mehreren Fahrzeugen, welche

die B50 in Richtung Hahn befuhren, erfasst und so schwer verletzt, dass er noch

an der Unfallörtlichkeit verstarb. Über den Grund seines Aufenthaltes auf der

vielbefahrenen Bundesstraße liegen bis zum heutigen Tage leider keine Hinweise

vor.