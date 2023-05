Nachtschwärmer aufgepasst: Vor den Feiertagen im Mai und Juni bietet die koveb ein erweitertes Fahrtangebot in den Nachtstunden.

In den Nächten vor einem Feiertag fahren die Nachtbusse wie am Wochenende, mit Abfahrtszeiten gegen 23:30, 0:30, 1:30, 2:30 und 3:30 Uhr ab Koblenz Zentrum in die Stadtteile.

Die Feiertagsregelung gilt für folgende Tage:

• Tag der Arbeit: Sonntag, 30. April auf Montag, 1. Mai 2023

• Christi Himmelfahrt: Mittwoch, 17. Mai auf Donnerstag, 18. Mai 2023

• Pfingstmontag: Sonntag, 28. Mai auf Montag, 29. Mai 2023

• Fronleichnam: Mittwoch, 07. Juni auf Donnerstag, 08. Juni 2023