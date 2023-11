Timo Gross, Ignaz Netzer und Ralph Brauner versprechen ein unvergessliches Blues-Spektakel

Lahnstein. Am 04. Dezember 2023 verspricht die Stormy Monday mit der Nacht der Gitarren ein unvergessliches Blues-Erlebnis, wenn drei herausragende Musiker der deutschen Bluesszene gemeinsam die Bühne betreten. Timo Gross, Ignaz Netzer und Ralph Brauner werden ihr Publikum mit virtuosen Gitarrenklängen und beeindruckenden musikalischen Fähigkeiten verzaubern.

Timo Gross, als kreativer Kopf und herausragender Musiker bekannt, wird live auf der Bühne sein, um seinen Ruf als einer der besten Künstler der deutschen Blueslandschaft zu verteidigen. Er sieht Musik als Spiegelbild des Lebens, das Emotionen wie Schmerz, Sehnsucht, Freude und Lust auf eine höhere Ebene transformiert.

Ignaz Netzer, ein Musiker mit über fünfzigjähriger Bühnenerfahrung, wird sein Publikum mit seiner virtuosen Beherrschung des Blues begeistern. Schon mit Größen wie Champion Jack Dupree oder Louisiana Red spielend, hat er sich international einen Namen gemacht. Die Presse lobt ihn als Schwaben, der den Blues auf Weltniveau interpretiert.

Ralph Brauner, bereits eine Blueslegende in seiner Heimat, wird auch außerhalb des Südwestens Deutschlands für seine musikalische Brillanz geschätzt. Seine Nominierung zur Deutschen Schallplattenkritik für seine letzte CD unterstreicht seine außergewöhnliche Fähigkeit, subtilste Fingerpicking-Techniken, markante Slide-Gitarrenklänge und beeindruckenden Gesang zu kombinieren.

Die Solokonzerte dieser drei Ausnahmekönner sind an sich schon Grund genug für einen Besuch, aber wenn sie sich gemeinsam auf der Bühne vereinen, entsteht ein unvergessliches Erlebnis.

Alle Infos auf einen Blick: Stormy Monday – Nacht der Gitarren am Montag, 04. Dezember, 20.00 Uhr im Jugendkulturzentrum Lahnstein, Wilhelmstraße 59, 56112 Lahnstein.

Karten gibt es für 9,00 Euro im Vorverkauf in der Touristinformation Lahnstein am Salhofplatz und am Veranstaltungstag ab 19.00 Uhr für 12,00 Euro an der Abendkasse.

Bildunterzeile:

Die Nacht der Gitarren mit Timo Gross, Ignaz Netzer und Ralph Brauner am 04. Dezember im JUKZ Lahnstein (Foto: Volker Lesch)