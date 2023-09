Wenn ÖPNV auf Carsharing trifft, entsteht nicht nur eine nachhaltige Partnerschaft, sondern auch ein großartiges Angebot: Alle Fahrgäste der koveb können sich ab sofort kostenlos bei dem Carsharing-Anbieter book-n-drive registrieren und erhalten 30 Euro Startguthaben. Die Anmeldung erfolgt über die Webseite www.koveb.de

„Die Kombination aus ÖPNV und Carsharing ist perfekt für alle, die nachhaltig und flexibel unterwegs sein wollen. Liniennetz und Fahrplan der koveb bieten bereits enorm viele Möglichkeiten – wer aber mal etwas Größeres transportieren muss oder eine Fahrt aufs Land plant, für den ist Carsharing die optimale Ergänzung zum ÖPNV“, freut sich koveb-Geschäftsführer Hansjörg Kunz über die Kooperation.

Carsharing ist eine vollwertige Alternative zum eigenen Auto, dabei aber viel schonender für die Umwelt: Ein book-n-drive-Auto ersetzt bis zu 14 private PKW. „Carsharing ist ein wichtiger Baustein im Mobilitätsmix. Zusammen mit der koveb wollen wir den Koblenzer Bürgerinnen und Bürgern eine gute Alternative zum Privat-PKW bieten – nämlich die hauptsächliche Nutzung des koveb-Angebotes sowie unseres Carsharing-Angebotes für Einkäufe, Ausflüge oder spontane Fahrten“, so book-n-drive-Geschäftsführer Andreas Hornig.

Da trifft es sich besonders gut, dass das Angebot der Carsharing-Fahrzeuge und -Stationen von book-n-drive in Koblenz deutlich ausgebaut wird. Zu den bestehenden 14 Stellplätzen in Koblenz kommen in den nächsten acht Jahren 42 Stellplätze an 20 Standorten hinzu. Bereits in diesem Jahr werden insgesamt sechs neue Stationen mit 14 Fahrzeugen bereitgestellt.