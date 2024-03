Die Musikschule der Stadt Koblenz freut sich über den herausragenden Erfolg von sieben Teilnehmern im Landeswettbewerb Jugend musiziert, der am letzten Wochenende in Mainz ausgetragen wurde. Die jungen MusikerInnen hatten bereits auf Regionalebene erste Preise erreicht und damit die Berechtigung erhalten, sich auf der zweiten Stufe zu bewähren. 4 der Teilnehmenden gewannen auch hier einen ersten Preis, der zugleich für 3 Teilnehmende die Fahrt zum Bundeswettbewerb nach Lübeck bedeutet. Für einen ersten Preisträger endet der Wettbewerb jetzt aufgrund der Altersgruppe, denn erst ab Altersgruppe 3 ist die Beteiligung auf Bundesebene an der letzten und anspruchsvollsten Stufe des Wettbewerbs erlaubt. 3 weitere Preisträger freuen einen 2. Preis.

Die Wertungen im Einzelnen:

Samuel Solomon (25 Punkte, 1.Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb/Kategorie Gitarre solo/ AG 5/ Gitarrenakademie Prof. Hubert Käppel

Collin Esslinger (24 Punkte, 1.Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb/Kategorie Tuba solo/ AG 4/ Klasse Dominik Misterek

Anne Terhorst (23 Punkte, 1.Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb/Kategorie Querflöte solo/ AG 5/ Klasse Petra Cortijo Aragonés

Lukas Hazzan (24 Punkte, 1.Preis ohne Weiterleitung aufgrund der Altersgruppe/Kategorie Gitarre solo/ AG 2/ Klasse Russell Poyner

Laura Carolin Bläsius (22 Punkte, 2.Preis/ Kategorie Querflöte solo/ AG 3/ Klasse Petra Cortijo Aragonés

Alissa Dawidek (22 Punkte, 2.Preis/ Kategorie Oboe solo/ AG 3/ Klasse Monika Contarino

Adrian Wall (21 Punkte, 2.Preis/ Kategorie Oboe solo/ AG 3/ Klasse Monika Contarino