Die Rommersdorf Festspiele im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis haben auch wieder ein spezielles Programm für Familien im Angebot. Am Sonntag, 18. Juni, spielt das Ensemble der Freien Bühne Neuwied um 12 Uhr Aaren und Joyce – monströse BFF´s.

Aaren ist sich sicher, dass es nach seiner Theorie eine Parallelwelt in seinem Zimmer gibt. Eine geheimnisvolle Welt, die er unter allen Umständen erforschen will. Und tatsächlich öffnet sich mitten in der Nacht die Tür seines Schrankes und da steht Joyce, ein Monster, das seine Welt von da an ziemlich auf den Kopf stellt… Empfohlen für Kinder ab 5 Jahren!

Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Tel. 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de

Drei Tenöre erklingen in der Abteikirche Rommersdorf

Mit Michael Kurz, Thomas Heyer und Stefan Lex entführen gleich drei Tenöre der Extraklasse die Konzertgäste der Rommersdorf Festspiele am Montag, 19. Juni, um 20.15 Uhr in die faszinierende Welt von Oper und Operette. Begleitet werden die „Drei Freunde, drei Tenöre“ von der preisgekrönten Pianistin Sigrid Althoff. Alle Eintrittsgelder des Benefizkonzertes mit Unterstützung durch die Sparkasse Neuwied kommen der VOR-TOUR der Hoffnung, die krebs- und leukämiekranken Kindern hilft, zu Gute.

