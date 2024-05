Es wird britisch in der StadtBibliothek Koblenz, wenn die Autorin Susanne Arnold am Donnerstag, 2. Mai ihren neuen Krimi aus Kent vorstellt. „Das Schwarz der Tulpen“ heißt der zweite Fall für die beiden Freundinnen und Hobby-Ermittlerinnen Margret und Elisabeth.

In gewohnter Cosy-Crime-Manier bricht zwischen Dorfklatsch und Kirchenbasar das Verbrechen über das geruhsame Landleben herein und bringt Elisabeths graue Zellen ordentlich auf Touren. In solchen Momenten blüht sie auf, so dass auch ihre Mitbewohnerin nur staunen kann, wohin die Geschichte die beiden alten Damen bis zur Lösung des Falles diesmal führen wird.

Zur Lesung gibt es passend zur Teestunde eine Tasse Tee und Shortbread. Der Eintritt beträgt 7 Euro inkl. Tee und Shortbread.