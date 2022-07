Mittelhof (ots) – Am 18.07.2022 wurde um 11:18 Uhr über die ILS Montabaur ein

Brand in Mittelhof gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell

löschen bevor es sich ausdehnte. Die Feuerwehr war mit 30 Personen und 5

Fahrzeugen von den Löschzügen Wissen und Schönstein vor Ort. Beamte der

Polizeiwache Wissen und die Feuerwehr stellten vor Ort fest, dass der Brand in

einem Waldstück gegenüber dem Haus Karweg 57 festgestellt wurde. Gegenüber dem

Haus Karweg 57 befindet sich eine Bushaltestelle, dahinter wurde ein Trampelpfad

durch das Waldgelände ausgemacht. Ca. 5 m hinter der Bushaltestelle hatten ca.

30 qm Waldboden gebrannt. Ein ca. 5 Meter hoher Baum wurde im unteren Bereich

brandgeschädigt. Aufgrund der ermittelten Umstände wird von einem fahrlässigen

Umgang mit brennbaren Gegenständen, wahrscheinlich durch das Wegwerfen einer

noch glimmenden Zigarette, ausgegangen. Die Feuerwehr und die Polizei weisen auf

die vorherrschende Trockenheit hin. Der kleinste Funkenflug kann in kürzester

Zeit verheerende Folgen haben. Die Bevölkerung wird um einen sorgsamen Umgang

mit Glutresten gebeten. Hierzu zählt auch schon das Wegwerfen einer vermeintlich

ausgemachten Zigarette.

Quelle: POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf