„REstart Neuwied“: Workshop mit Bürgern in Planung

Die Stadt Neuwied geht einen wichtigen Schritt in Richtung Klimaanpassung in der Innenstadt. Als Teil des Projektes „REstart Neuwied“ – gefördert durch das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ – lässt das städtische Bauamt derzeit ein Konzept zur Anpassung an den Klimawandel aufstellen. Die zwei wesentlichen Bausteine: für öffentliche Flächen und Gebäude ein Entsiegelungs- und Begrünungskonzept mit Maßnahmenvorschlägen und ein Potenzialkataster für Dach- und Fassadenbegrünung aller Gebäude in der Innenstadt. Im Oktober will sich die Stadt gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zum ersten Baustein konstruktiv austauschen.

Das Konzept soll öffentliche Plätze und Immobilien aufzeigen, bei denen entsprechende Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen möglich wären. Dabei ist das Ziel die Förderung einer klimagerechten und -angepassten Innenstadt. Gleichzeitig soll mit dem zusätzlichen Grün und den entsiegelten Flächen auch die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt gestärkt werden. Welche Maßnahmen dort an ausgewählten öffentlichen Plätzen und Gebäuden genau umgesetzt werden sollen, wird am 10. Oktober gemeinsam mit den Neuwiederinnen und Neuwiedern diskutiert und priorisiert. Dafür bereitet das Stadtbauamt derzeit in Zusammenarbeit mit dem beauftragten Planungsbüro einen Workshop im Innenstadtlabor vor. Ab 2024 sollen dann konkrete Maßnahmen umgesetzt werden.

Parallel dazu wird ein sogenanntes Potenzialkataster erarbeitet. Dabei werden alle Dachflächen im Förderraum erfasst und im Hinblick auf ihre Eignung für eine Dachbegrünung geprüft. Zudem wird das Potenzial einer Fassadenbegrünung aufgezeigt. Dieses Kataster dient dann als Grundlage für ein späteres Beratungsangebot – vor allem für private Immobilieneigentümer. Denn die Integration grüner Elemente in die Gebäudestruktur verschönert nicht nur das Stadtbild. Dank der Pflanzen wird die Hitzebelastung reduziert und das Mikroklima in der dicht bebauten Innenstadt enorm verbessert.

Der Entsiegelungs- und Begrünungsprozess inklusive Ergebnisse des Workshops und des Potenzialkatasters werden bei einer finalen Informationsveranstaltung im Winter vorgestellt. Dazu informiert die Stadt zu einem späteren Zeitpunkt näher.