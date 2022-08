Neuwied (ots) – Neuwied – Am 22.08.2022 wurde gegen 22:00 Uhr der PI Neuwied ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem parkenden PKW in der Weise Straße gemeldet. Der Fahrradfahrer war gegen den PKW gefahren. Bei ihm konnte während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt werden, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Dem 52jährigen Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Am PKW und am Fahrrad entstand Sachschaden, der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt, eine ärztliche Betreuung war nicht notwendig.

