Am Dienstag, 17.01.2023, findet um 20:00 Uhr die Veranstaltung „Martin Rütter“ in der CGM Arena statt. Die Koblenzer Verkehrsbetriebe bieten Buspendelverkehre an von den P+R-Parkplätzen an der Kurt-Schumacher-Brücke/Universitätsstraße Metternich P1 und Moselweiß P2, Peter-Klöckner-Straße P3, Ludwig-Erhard-Straße (ehemaliger Schlachthof) P4 sowie von der Hochschule Koblenz, Karthause/Konrad-Zuse-Straße (B327) P5. Die roten Punkte auf den Verkehrsschildern führen zu diesen Parkplätzen.

Die Busse fahren ab Kurt-Schumacher-Brücke über die Schlachthofstraße, Löhr-Center (Bussteig B), Hauptbahnhof (Bussteig A), Frankenstraße und Schützenstraße zur CGM Arena (Sporthalle Oberwerth) und von der Karthause ab Hochschule Koblenz, Karthause/Konrad-Zuse-Straße (B327) zur CGM Arena (Sporthalle Oberwerth/Laubach/B9).

Der Einsatz erfolgt von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr jeweils im 15-Minuten-Takt. Nach Beendigung der Veranstaltung fahren die Busse ab der CGM Arena (Sporthalle Oberwerth/Laubach/B9) im Zeitraum von einer Stunde in umgekehrter Richtung zu den Haltestellen bzw. zu den Parkplätzen.

P+R-Parkplatz Rüsternallee:

Geographische Koordinaten (GPS) in der Notation Grad, Minuten, Sekunden

Länge: 7° 34′ 11″ Breite: 50° 20′ 18″

Geographische Koordinaten in der Notation Dezimalgrad

Länge: 7.5698° Breite: 50.3383°

P+R-Parkplatz Uni Metternich / Universitätsstraße:

Geographische Koordinaten (GPS) in der Notation Grad, Minuten, Sekunden

Länge: 7° 33″34″ Breite: 50° 21′ 38″

Geographische Koordinaten in der Notation Dezimalgrad

Länge: 7.5596° Breite: 50.3607°