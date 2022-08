Die Schauburg ist die Heimat des Programmkinos „Minski“ – normalerweise. Doch für drei Termine steht nun ein Wechsel ins Metropol an. Grund ist die Renovierung der Schauburg, die unter anderem eine neue Wandbespannung erhält. Daher werden die Filme am 31. August („Rabiye Kurznaz vs. George W. Bush“), am 7. September („Tove“) und am 14. September („Meine Zeit mit Leo“) im Metropol gezeigt. Ab dem 21. September geht das „Minski“ wie gewohnt wieder in der Schauburg über die Bühne.

Kinokarten zum Preis von 7, ermäßigt 4 Euro, können via Online-Buchung auf www.kinoneuwied.de erworben oder an der Abendkasse gekauft werden. Kritik, Anregung, Filmvorschläge und Anfragen für Sondervorführungen, zum Beispiel für Schulen, nimmt Michael Mertes vom Stadtjugendamt entgegen, Telefonnummer 02631 802 366.