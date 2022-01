Dick-Walther überreicht Förderbescheid an Carl Aug. Weber Eisenhandels GmbH

Die Carl Aug. Weber Eisenhandels GmbH mit Sitz in Bad Kreuznach erhält für den Bau ihrer neuen Betriebsstätte in Rüdesheim (Nahe) eine Förderung. Wirtschaftsstaatssekretärin Petra Dick-Walther überreicht den Geschäftsführern Alfred Bogler und Dr. Steffen Lehmann einen Förderbescheid in Höhe von 976.620 Euro. Im Anschluss findet ein kurzer Betriebsrundgang statt. Zudem präsentiert das Unternehmen sein Konzept (Grundriss, Animation) für den Firmensitz am neuen Standort in Rüdesheim. Der Termin findet statt am

Donnerstag, 27.01.2022, um 13.30 Uhr,

Carl Aug. Weber Eisenhandels GmbH,

Nikolaus-Otto-Straße 10,

55543 Bad Kreuznach.

Die Mittel stammen aus dem Förderprogramm „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)“ von Bund und Land, mit dem Betriebe in bestimmten Regionen bei Unternehmenserweiterungen oder dem Bau einer neuen Betriebsstätte unterstützt werden können. Die Carl Aug. Weber Eisenhandels GmbH will insgesamt über 15 Millionen Euro am Standort investieren.