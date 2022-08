Verkehr / Ortsgemeinde Wolken

Schmitt: Rund 397.000 Euro für Ausbau der Bassenheimer Straße in der Ortsdurchfahrt Wolken

Die Landesregierung unterstützt die Ortsgemeinde Wolken bei der Modernisierung ihrer kommunalen Straßen. „Für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Wolken erhält die Ortsgemeinde eine Zuwendung in Höhe von rund 397.000 Euro“, wie Verkehrsministerin Daniela Schmitt mitgeteilt hat.

„Wir wollen gut ausgebaute und sichere Straßen für die Region“, begründete Schmitt die Förderung der Ausbaumaßnahmen. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) wird den förmlichen Bewilligungsbescheid in den nächsten Tagen versenden.

Die Instandsetzungsarbeiten umfassen einen rund 820 Meter langen Abschnitt in der Bassenheimer Straße in der Ortsdurchfahrt in Wolken. Der Ausbau erfolgt im Vollausbau mit einer Fahrbahnbreite von 5,50 Metern. Im Zuge der Baumaßnahme werden beidseitig die Gehwege erneuert. Ebenso werden die Ver- und Entsorgungsleitungen instandgesetzt. „Die Maßnahme trägt wesentlich zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei“, so die Verkehrsministerin