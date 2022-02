Ludwigshafen (ots) – In der Zeit von Samstag, 12.02.2022, von 17:00 bis 22:30

Uhr, hebelten Unbekannte ein Küchenfenster in einem Wohnhaus in der

Buchnerstraße auf. Es wurde Bargeld aus einem Möbeltresor entwendet.

In der Zeit von Samstag, 12.02.2022, von 17:00 Uhr, bis Sonntag 13.02.2022,

07:44 Uhr, gelangten Unbekannte ebenfalls über ein Küchenfenster in ein Wohnhaus

in der Buchnerstraße. Die Räume wurden durchwühlt, nach ersten Angaben wurde

lediglich Schmuck im Wert von ca. 200 Euro entwendet.

In der Zeit von Samstag, 12.02.2022, 10:00 Uhr, bis Sonntag, 13.02.2022, 09:29

Uhr, gelangten Unbekannte über eine Küchentür in ein Wohnhaus in der

Einsteinstraße und durchwühlten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde,

muss noch ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht, ist Gegenstand der

Ermittlungen, welche von der Kriminalpolizei übernommen wurden. Wer kann

Hinweise zu den Einbrüchen geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der

Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de

entgegen.

Quelle: news aktuell GmbH