Im Rahmen des Neujahrsempfangs des Ortsvereins Südliche Vorstadt der SPD wurde am 25. Januar 2024 die langjährig engagierte und weit über die Koblenzer Stadtgrenzen bekannte Christine Holzing für mehr als 50 Jahre Parteimitgliedschaft geehrt.

Dabei war die Parteizugehörigkeit nicht nur eine stille Mitgliedschaft, sondern eine äußerst wirkungsvolles Engagement in vielen Politik-Bereichen.

Die heute 83jährige, von Beruf Technische Assistentin , hat neben der Erziehung ihrer Kinder und der Unterstützung des Grafikers Herbert Holzing zahlreiche Initiativen mit gegründet und führt diese Arbeit bis heute fort.

So hat Christine Holzing den Horchheimer Kinderladen mit der AWO und die Fraueninitiative Lokale Agenda 21 Koblenz initiiert. Auch das erste Mietwohnprojekt in der Boelckestraße 25, der Verein Gemeinsam Wohnen in der Region Koblenz und der zweite Mieterverein Moselbogen gehen auf ihre Initiative und Unterstützung zurück. Neben Ihrer Vorstandsmitgliedschaft in der Landesarbeitsgemeinschaft „Gemeinsam Wohnen-RLP“ ist sie bis heute die Vereinsvorsitzende „Gemeinsam Wohnen in der Region Koblenz“ und ringt um sozialen Wohnbau und neue Wohnformen.

Der Arbeitsgemeinschaft Frauen in der SPD gehört sie in Koblenz und Mainz von Anbeginn an und konnte von 1989-94 im Koblenzer Stadtrat in vielen Ausschüssen arbeiten.

Für ihr unermüdliches Engagement wurde Christine Holzing u.a. mit der Verdienst-Medaille Rheinland-Pfalz (2009), dem Treuezeichen der AWO (2012), dem Regine-Hildebrandt-Preis (2013) und zwei Bürgerpreisen in Koblenz geehrt.

Christine Holzing wurde nun im festlichen Rahmen von der SPD Koblenz für ihr über 50 Jahre währendes Streiten für soziale Gerechtigkeit, soziales Wohnen und Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern geehrt. Das ist ein Engagement, welches in allen demokratischen Bereichen heute wichtiger denn je sein muss.