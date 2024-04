Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz weist darauf hin, dass es in der 18. Kalenderwoche, bedingt durch den Maifeiertag, am Mittwoch, den 1. Mai, in allen Mittwoch-Freitag-Revieren zu einer Nachverlegung der Leerung der Biotonnen/Braunen Tonnen kommt. Das heißt, in den Mittwoch-Revieren werden die Biotonnen donnerstags, in den Donnerstag-Revieren freitags, in den Freitag-Revieren samstags erst entleert.

Die Biotonnen der Nachverlegung müssen am geänderten Abfuhrtag bis 6 Uhr am Straßenrand bereitgestellt werden bzw. zugänglich sein (bei Vorstelldienst). Nicht bereitgestellte Tonnen können nicht entleert werden.

Nur dort, wo aus betriebstechnischen Gründen keine Biotonnen aufgestellt werden konnten, sind die Restabfalltonnen von der Nachverlegung betroffen. Ansonsten gelten die gleichen Regeln.

Weitere Informationen sind beim Kommunalen Servicebetrieb erhältlich unter 0261 129-4545.