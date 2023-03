Comedian tritt am 04. Mai 2023 in Lahnstein auf

Lahnstein. Von der „Generation Instagram“ lernen, heißt siegen lernen! Deswegen zeigt Bülent Ceylan seinem Publikum in der Stadthalle Lahnstein am 04. Mai 2023 um 20.00 Uhr nicht die kalte Schulter, sondern die rasierte Brust – und macht sich zum Luschtobjekt! Optik statt Inhalt, Nippel statt Nietzsche! Kabarettpreise müssen warten. Bülent bedient als Luschtobjekt alle nur denkbaren Geschlechter und Vorlieben: osmanophile Kurpfalz-Lover, Langhaarfetischisten oder Liebhaber großer Nasen und kleiner Bärte … bei Bülent packt jeden die Wolluscht!

Und wer Intelligenz sexy findet, wird natürlich auch befriedigt nach Hause gehen.

Aber Bülent macht sich in seinem 12. Live-Programm nicht nur selbst zum Luschtobjekt, er macht sich auch über seine eigenen (Frauenfüße und Nutella) und über die anderer Leute lustig. Denn heute kann offenbar alles ein Luschtobjekt sein: Autos, Smartphones, Roboter – es gibt sogar Menschen, die Bäume lieben. Selbst Götter sind objektophil! Und weil der Donnergott Thor bekanntlich Mannheimer ist, verrät er bei Bülent weltexklusiv und zum ersten Mal, wo, wann und wie bei ihm der Hammer hängt. Das wird luschtig, versprochen!

Alle Infos auf einen Blick: Donnerstag, 04. Mai 2023, 20.00 Uhr in der Stadthalle Lahnstein am Salhofplatz. Tickets ab 45,65 Euro erhält man online unter www.s-promotion.de, über die Tickethotline 06073 722740 oder über www.eventim.de sowie an allen Vorverkaufsstellen von eventim.

Bildunterzeilen: Bülent Ceylan kehrt mit seinem Programm „Luschtobjekt“ zurück in die Stadthalle nach Lahnstein. (Foto: S-Promotion)