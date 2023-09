Konzert im Jugendkulturzentrum Lahnstein

Lahnstein. Am Montag, 02. Oktober 2023 treffen um 20.00 Uhr auf der Bühne des Lahnsteiner Jugendkulturzentrums drei außergewöhnliche Musiker aufeinander.

Die aus Rio de Janeiro stammende Künstlerin Monique Rocha begann bereits im Kindesalter mit Gospelgesang und lernte parallel dazu Schlagzeug, Flöte und Geige. Seit 2006 lebt sie in Deutschland, wo sie mit verschiedenen Formationen in zahlreichen Clubs und Festivals auftrat. Aktuell singt sie in der Flamenco-Band Rumba Gitana, singt und spielt Triangel bei Os Capangas und arbeitet an einer Solokarriere im Bereich Samba, Bossa Nova und internationaler Pop.

Schon bevor Flávio Nunes Gitarre und Musikpädagogik studierte, spielte er in zahlreichen Bands und Musikprojekten. Von Samba de Raiz, Choro, MPB, Forró, Bossa Nova bis hin zum Blues, Reggae und Jazz Manouche – all diese unterschiedlichen Musikstile vereint der gebürtig aus São Paulo stammende Musiker mit virtuoser Präzision und Leidenschaft.

Gepaart mit Lulo Reinhardts Fingerfertigkeit an der Gitarre und besonderem Gespür für außergewöhnlicher Musik verspricht dieser brasilianische Abend ein Hochgenuss zu werden.

Einlass ist ab 19.00 Uhr, Karten kosten im Vorverkauf 20,00 Euro und an der Abendkasse 22,00 Euro.

Bildunterzeile:

Flávio Nunes und Monique Rocha (Foto: Monique Rocha)