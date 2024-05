Konzert am 29. Juni 2024

Lahnstein. Für die erste Acoustic Lounge in diesem Jahr hat Lulo Reinhardt ein außergewöhnliches Duo ins Jugendkulturzentrum eingeladen.

Suzana Pais ist eine Künstlerin, die bei ihren Auftritten die gesamte Emotion und Tradition des Fado transportiert. Neben der Interpretation klassischer portugiesischer Fado-Lieder komponiert Suzana auch eigene Stücke und bringt so ihre ganz persönliche Note und Sensibilität in das Repertoire ein. Mit ihrem einzigartigen Gesangsstil und ihrer markanten Stimme begeistert sie das Publikum auf ganz besonderer Art und Weise: Mit ihren Auftritten verbindet sie die portugiesische Kultur und Tradition mit modernen Einflüssen. Ihre Musik ist eine Einladung, sich in die faszinierende und sinnliche Welt des Fado begeben und sich von ihrer Kunst und Leidenschaft mitreißen zu lassen.

Neben Lulo Reinhardt wird Suzana begleitet vom renommierten Gitarristen und Komponisten João Luis, der die Welten der brasilianischen Musik, Klassik und Jazz geschickt vereint. Mit seinem außergewöhnlichen Talent gewann er bereits früh Preise und absolvierte sein Studium der Jazzgitarre in Deutschland. Seitdem bewegt er sich auf bekannten Spielstätten wie dem Manzoni in Mailand, dem Theater der Royal Northern Sinfonia in Gateshead und der Tschaikowsky Concert Halle in Moskau.

Bei dieser Besetzung verspricht die Acoustic Lounge wieder einmal unvergessliche Hörerlebnisse.

Alle Infos auf einen Blick:

Samstag, 29. Juni 2024

Einlass: 19.00 Uhr

Beginn: 20.00 Uhr

Eintritt: Vorverkauf € 20,00 / Abendkasse € 22,00

Die Karten können in der Touristinformation Lahnstein am Salhofplatz erworben werden Weitere Informationen über das JUKZ unter 02621 914-602 oder per Mail an jukz@lahnstein.de.

Bildunterzeile:

Plakat Acoustic Lounge