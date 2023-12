Koblenz. Der Lions Club Koblenz Sophie von La Roche beendet sein Jahr mit der traditionellen Charity-Generalprobe des Lokal-Klassikers „Zum Schängel“. Zum 20. Mal laden die koblenzer Comedians Willi und Ernst zum Moddersproch-Stück ein und über die zweistündige Aufführung bleibt kein Auge trocken. Auch in diesem Jahr wurde bei der Probe, einen Abend vor der Premiere, wieder herzlich gelacht und vor allem Gutes getan. Denn der Erlös der Tickets, die von den Lions für die Generalprobe des Schauspiels verkauft werden durften, wird gespendet. In diesem Jahr gehen 3.000 Euro an Inklusionsprojekte, für die Dirk Zimmer und Markus Kirschbaum alias Willi und Ernst sich engagieren möchten. „Wir sind sehr dankbar, dass wir auch in diesem Jahr wieder Tickets für die Probe verkaufen durften“, sagt Lions-Präsident Ralph Puchta. „ So können wir in der Vorweihnachtszeit herzlich lachen und dabei Geld für gute Zwecke sammeln. Danke an alle, die auf der Bühne standen, unsere zahlreichen Gäste und das Catering.“ Für die Lions La Roche ist die „Schängel-Charity“ – neben vielen weiteren kleineren Activities – eine von zwei großen Veranstaltungen im Jahr, bei denen Spenden für den guten Zweck gesammelt werden. Traditionell findet im Sommer das Golfturnier in Neuwied statt, bei dem in diesem Jahr 45.000 Euro für soziale Projekte in der Region zusammen kamen.

Das Stück „Zum Schängel 20 – Uffem Maat“ wird noch bis zum 30.12.2023 in der Rhein-Mosel-Werkstatt aufgeführt, Infos unter www.zum-schaengel.de

Foto: Mitglieder des Lions Clubs Koblenz Sophie von La Roche mit dem Ensemble und Mitarbeitern der Rhein-Mosel-Werkstatt

Foto: Kai Müller

Alle abgebildeten Personen sind mit einer Veröffentlichung in Print und Online einverstanden. Der Fotograf ist mit der Verwendung seines Fotos einverstanden.