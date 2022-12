Koblenz (ots) – Am Donnerstag, den 01.12.2022 gegen 11:15 Uhr kam es zu einer Unfallflucht am Schüllerplatz in Koblenz.

Ein Linienbus befuhr die Straße Schüllerplatz in Richtung Neuendorfer Straße. Etwa 100 Meter vor der Bushaltestelle Schüllerplatz/Bahnhof Lützel streifte er

beim Vorbeifahren einen einparkenden Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Durch die Kollision entstand ein großflächiger Schaden an dem

Auto, die Fahrerin konnte den Linienbus jedoch lediglich als schwarz beschreiben.

Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher, insbesondere zum Kennzeichen geben? Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0261-103-2910 zu melden.