An der Lichtsignalanlage B42 / Im Teichert in Koblenz-Ehrenbreitstein wird am Dienstag, 22. Februar eine neue Kommunikationseinheit zur Verknüpfung mit dem städtischen Verkehrssteuerrechner eingebaut.

Hierzu wird die Lichtsignalanlage zeitweise abgeschaltet. Zur Verkehrssicherheit werden jeweils ein Geradeausfahrstreifen im Zuge der B42 temporär eingezogen.

Die Arbeiten sollen außerhalb der Verkehrsspitzenzeiten erfolgen.

Die Verwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer während der Umbaumaßnahmen um erhöhte Aufmerksamkeit und um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen.