WWF und OB Siefert rufen zur Earth Hour 2023 am 25. März zum Mitmachen auf

Lahnstein. Auch Lahnstein in diesem Jahr wieder dem Aufruf des WWF Deutschland und unterstützt die „Earth Hour“, die Stunde der Erde. Traditionell wird bei der Earth Hour die Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden und/oder Denkmälern für eine Stunde ausgeschaltet. Aufgrund der Energiekrise bleiben in Lahnstein bereits seit vergangenem Jahr die Lichter aus – was jedoch kein Grund ist, die Stunde der Erde nicht zu begehen.

Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert erklärt: „Um Energie zu sparen, haben wir unsere Gebäude und Wahrzeichen wie den Hexenturm schon länger nicht mehr beleuchtet. Dennoch ist es uns ein großes Anliegen, die Earth Hour auch in diesem Jahr zu unterstützen und gemeinsam ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.“ Er hofft daher, dass sich viele Lahnsteinerinnen und Lahnsteiner beteiligen: „Nach einem Jahr mit verheerenden extremen Wetterereignissen, einer Energiekrise und sich ändernden politischen Prioritäten ist die Earth Hour 2023 ein wichtiger Moment, um unsere Unterstützung für ambitionierten Klimaschutz zu zeigen.“

Ob von zuhause oder unterwegs, ob analog oder digital – der WWF lädt alle ein, bei der Earth Hour 2023 mitzumachen und sich auf www.wwf.de/earth-hour anzumelden.

Die Earth Hour des WWF findet dieses Jahr bereits zum 17. Mal statt. Ihren Anfang nahm die Aktion im Jahr 2007 in Sydney. Mittlerweile wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten in mehr als 180 Ländern veranstaltet. Weltweit nehmen rund 7.000 Städte teil. In Deutschland endete die Earth Hour 2022 mit einer Rekordbeteiligung von 663 Städten und Gemeinden.

Bildunterzeilen Am 25. März sind alle aufgerufen, das Licht ab 20.30 Uhr für eine Stunde auszuschalten. (Foto: WWF)