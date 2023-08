Amazon Standorte Kobern-Gondorf und Neuwied übergaben 270 Rucksäcke mit Schulstart-Sets an den Caritasverband Koblenz

Die Sommerferien gehen auf die Zielgerade. Pünktlich zum Start des neuen Schuljahres dürfen sich 270 Kinder in Koblenz über eine tolle Überraschung freuen. Vertreter der Amazon Standorte Kobern-Gondorf und Neuwied überreichten trendige Rucksäcke an den Caritasverband Koblenz, prall gefüllt mit Utensilien, die alle Schülerherzen höherschlagen lassen: ein Mäppchen mit Filz- und Buntstiften, Schreibblöcke für Mathe und Deutsch, ein Zeichenblock mit Wassermalkasten, eine Wasserflasche, eine organische Lunchbox und einen reflektierenden Schlüsselanhänger.

„Im Rahmen unserer Back-to-school Kampagne unterstützen wir seit 2017 benachteiligte Familien, um Kindern den Schulstart zu verschönern“, berichtet Katharina Sonntag vom Amazon-Standort Kobern-Gondorf. „Die Kampagne ist eine von vielen Initiativen, mit denen wir ein Zeichen der Solidarität setzen und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen möchten.“ Kooperationspartner sind Schulen, Fördervereine oder Wohlfahrtsverbände. Bundesweit beteiligen sich dieses Jahr 60 Logistik-, Verteil- und Sortierzentren und packen über 15.000 Rucksäcke.

Caritas-Mitarbeitende sorgen für die Verteilung an die Familien, deren Lebensumstände sie durch die Beratungs- und Betreuungsarbeit in Kitas, im Migrationsdienst oder in der Gemeinwesenarbeit kennen. „Wir bedanken uns bei Amazon ganz herzlich für diese großartige Unterstützung“, sagt Achim Meis, Leiter Soziale Dienste bei der Koblenzer Caritas. „Für viele Familien ist es nicht selbstverständlich, dass die Kinder zum Schulstart eine so tolle Ausstattung bekommen.“ Leuchtende Kinderaugen am ersten Schultag sind also garantiert.

Foto (Marco Wagner) Back to school: Strahlende Gesichter bei der Übergabe der Rucksäcke durch engagierte Amazon-Mitarbeitende.