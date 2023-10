Die Ausstellung „Koblenz im Zweiten Weltkrieg“ des Stadtarchivs auf Fort Konstantin ist letztmalig am Samstag, 7. Oktober 2023, von 10.00 bis 13.00 Uhr geöffnet. Es handelt sich um die einzige stadtgeschichtliche Ausstellung in Koblenz. Anhand zahlreicher Exponate, Fotos, Film- und Tondokumente wird sowohl die Geschichte des Luftkriegs in Koblenz dokumentiert als auch die Befreiung der Stadt im März 1945 durch US-amerikanische Bodentruppen. Thematisiert werden aber auch der lokale Aufstieg des Nationalsozialismus sowie die Verfolgung und Vernichtung von Teilen der Bevölkerung. Für Gruppen ab zehn Personen und Schulklassen sind weiterhin Sondertermine nach Vereinbarung möglich und können per E-Mail an stadtarchiv@stadt.koblenz.de angefragt werden