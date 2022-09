Seit Mai bieten lokale Gastronomen und Händler jeden Monat beim Neuwieder Schlemmertreff ihre Spezialitäten an. Am Donnerstag, 15. September, steht nun der letzte Schlemmertreff dieses Sommers im Kalender. Ab 16 Uhr lädt das Team „Abendmarkt“ des Netzwerks Innenstadt an die Deichuferpromenade, Ecke Pfarrstraße, zum gemütlichen Plausch an der langen Tafel ein. Für das leibliche Wohl sorgen Die Deichstadtwinzer, das food hotel Neuwied, die Imkerei J. Kurz, Zum Holzkopp, Anna & Eva Törtlichkeiten und das Weingut Emmerich. Bis 21 Uhr können Familien, Paare, Einzelne und Gruppen sich kulinarisch verwöhnen lassen und dabei miteinander ins Gespräch kommen.