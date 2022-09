Am 21. September wird der Welt-Alzheimertag begangen und so auf die weltweit 55 Millionen Menschen mit Demenzerkrankungen hingewiesen.

Aus diesem Anlass findet in der StadtBibliothek Koblenz eine Lesung mit der Koblenzer Autorin Katharina Göbel statt. In ihrem Buch „Verstecken spielen oder eintauchen in Opas verwirrte Welt“ geht es um den 76jährigen Jakob, seine fortschreitende Demenz-Erkrankung und um die liebevolle Beziehung zu seiner Enkelin, der 13-jährigen Leonora. Der Roman ist zunächst aus der Sichts Jakobs erzählt, im zweiten Teil erzählt Leonora fort, die mehr Anteilnahme an Jakobs Schicksal zeigt als alle anderen.

Die Lesung in der Stadtbibliothek wird in Kooperation mit der Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz präsentiert.

Beginn der Veranstaltung am 21.09.22 im Forum Confluentes ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

