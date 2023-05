Von der verhassten Tanzstunde im Rock über den Versuch, so wie alle für den tollen Typen zu schwärmen, über das private und das öffentliche Outing, vom Festgelegt-Werden auf die Tatort-Figur bis zur Frage, wer denn die Drehbücher für Frauenfiguren schreibt: Offenherzig und humorvoll erzählt Ulrike Folkerts in ihrer Lesung am Mittwoch, 12. Juli, 20.15 Uhr, bei den Rommersdorf Festspielen von ihrem Kampf gegen innere und gegen äußere Widerstände.

Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Tel. 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de