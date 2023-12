Ab sofort können Eltern für ihre Kleinkinder in der Stadtbibliothek ein kostenloses kleines Set zum Lesestart erhalten.

“Lesestart 1-2-3” ist ein bundesweites Programm zur frühen Sprach- und Leseförderung für Familien mit Kindern im Alter von einem, zwei und drei Jahren. Das Programm wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und von der Stiftung Lesen durchgeführt.

Die “Lesestart-Sets-3” sind in der Stadtbibliothek Koblenz im Forum Confluentes (Infotheke 4. OG) erhältlich. Zu jedem Set gehören ein Bilderbuch für Dreijährige, Informationen für die Eltern mit Alltagstipps zum Vorlesen und Erzählen und eine kleine Stofftasche.

Die Informationsbroschüre für Eltern ist in den fünf Sprachen Deutsch, Türkisch, Rumänisch, Englisch und Arabisch gedruckt. Online gibt es die Elternbroschüre in vielen weiteren Sprachen und in Leichter Sprache zum kostenlosen Download.