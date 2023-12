Kreisverwaltung Neuwied würdigt Engagement – Positive Resonanz auf regionalen Lernpatentag 2023

Region. Mit einem gemeinsamen Lernpatentag würdigt die Kreisverwaltung Neuwied in Zusammenarbeit mit der KoblenzerBürgerStiftung, Projektträgerin des Lernpatenprojektes in Koblenz, alljährlich das Engagement der ehrenamtlichen Laien-Lehrerinnen und Lehrer.

In diesem Jahr führte der Lernpatentag ins Landschaftsmuseum Westerwald nach Hachenburg, wo rund 40 Lernpatinnen und Lernpaten aus dem Kreis Neuwied und aus der Stadt Koblenz eine Reise in die Vergangenheit unternahmen. Statt einer klassischen Ausstellung findet man in Hachenburg acht typische Gebäude der Region, die einen Eindruck vom Leben im Westerwald bis zur der Zeit um 1960 vermitteln. Unter anderem veranschaulicht eine Dorfschule aus Obermörsbach wie sich die Schulzeit damals ausgestaltet hat.

„Wir schätzen uns glücklich, dass wir aktuell 45 Lernpaten haben, die an 23 Grundschulen im Landkreis Neuwied tätig sind. In den vergangenen zwölf Jahren haben insgesamt 130 Lernpaten im Landkreis Neuwied mehr als 500 Schülerinnen und Schülern betreut“, freut sich Landrat Achim Hallerbach, dass das Projekt der Kreisverwaltung entsprechenden Anklang findet. Für Kinder aus sogenannten „bildungsfernen Familien“, die von Zuhause wenig oder keine Unterstützung erhalten, sollen damit die persönlichen Entwicklungs-Chancen verbessert werden.

Im Rahmen des Jahresausflugs ehrte Caritasdirektor Eberhard Köhler auch im Namen von Achim Hallerbach Lernpatin Imgard Birkefeld-Keilhöfer aus Unkel für ein Jahrzehnt Unterstützung im Lernpatenprojekt.

„Dieser Tag soll den Dank für den ehrenamtlichen Einsatz der Lernpaten in besonderem Maß hervorheben und würdigen“, betonte Köhler. Die Kinder würden von der Betreuung der Paten profitieren und in ihrer Lebenskompetenz gestärkt, so der Caritasdirektor, der sich zusammen mit Kathleen Benekenstein von der Koblenzer BürgerStifung und Landrat Achim Hallerbach bei allen ehrenamtlichen Paten und sowie den Helferinnen und Helfern bedankte, die sich seit Jahren um Organisation und Durchführung kümmern.

Wer Lernpate werden möchte, kann sich an folgende Ansprechpartner werden: Olga Scott, Caritasverband Neuwied Tel. (01 51) 619 702 06, info@lernpaten-kreis-neuwied.de; Simone Höhner & Marc Maier, Kreisjugendamt Neuwied, Tel. (0 26 31) 803 -442 oder -621; jugendarbeit@kreis-neuwied.de

Bildunterzeile

Mit einem regionalen Lernpatentag würdigt der Landkreis Neuwied in Kooperation mit der Stadt Koblenz alljährlich das Engagement der Lernpatinnen und Lernpaten. In diesem Jahr war das Landschaftsmuseum in Hachenburg das Ziel. Foto Simone Höhner / Kreisverwaltung Neuwied