Leitungswasser gilt in Deutschland als eines der am strengsten kontrollierten Lebensmittel. Es unterliegt umfangreichen Tests und strengen gesetzlichen Vorgaben, um eine hohe Qualität zu gewährleisten. Dennoch gibt es einige Faktoren, die die Reinheit des Wassers beeinflussen können, insbesondere durch die Beschaffenheit der Hausinstallation. Während Leitungswasser bedenkenlos konsumiert werden kann, sind mögliche Verunreinigungen durch alte Rohre oder Bakterien nicht gänzlich auszuschließen.

Strenge Kontrollen und hohe Qualität

Die Trinkwasserverordnung in Deutschland stellt sicher, dass das Wasser aus dem Hahn eine hohe Qualität aufweist. Es wird durch die deutschen Wasserwerke auf verschiedene chemische, physikalische und mikrobiologische Parameter hin überprüft. Dazu gehören unter anderem Schwermetalle, Nitrat, Pestizidrückstände sowie Krankheitserreger. Die Wasserversorger sind verpflichtet, in regelmäßigen Abständen Proben zu entnehmen und diese in Laboren zu analysieren.

In der Regel ist Leitungswasser daher nicht nur gesundheitlich unbedenklich, sondern auch von sehr guter Qualität. Oft weist es sogar eine bessere Zusammensetzung auf als viele Mineralwässer aus Flaschen. Dennoch kann es im Haushalt zu Problemen kommen, die nicht von den Wasserwerken, sondern von der Hausinstallation ausgehen.

Mögliche Risiken durch alte Wasserleitungen

Ein möglicher Gefahrenfaktor für die Wasserqualität ist die Hausinstallation. Besonders in älteren Gebäuden bestehen die Wasserleitungen häufig noch aus Blei oder anderen Materialien, die in das Wasser übergehen können. Blei beispielsweise ist hochgradig gesundheitsschädlich und kann insbesondere für Kleinkinder und Schwangere problematisch sein. Auch Kupferrohre können unter bestimmten Bedingungen Kupferionen in das Wasser abgeben, was in zu hohen Konzentrationen gesundheitliche Auswirkungen haben kann.

Darüber hinaus können sich in Wasserleitungen Ablagerungen bilden, die als Nährboden für Bakterien dienen. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn Wasser längere Zeit in den Rohren steht oder die Leitungen nicht regelmäßig gespült werden.

Bakterien und Legionellen im Trinkwasser

Neben chemischen Belastungen besteht auch die Gefahr mikrobieller Verunreinigungen. Legionellen sind eine der bekanntesten und gefährlichsten Bakterienarten, die sich in Trinkwasserleitungen ansiedeln können. Sie vermehren sich besonders gut in lauwarmem Wasser mit Temperaturen zwischen 25 und 45 Grad Celsius. Wird das Wasser in Form von feinem Sprühnebel eingeatmet – etwa beim Duschen – können Legionellen eine Lungenentzündung (Legionellose) verursachen. Besonders gefährdet sind Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, ältere Personen und Raucher.

Um das Risiko einer Legionellen-Kontamination zu minimieren, sollten Wasserleitungen regelmäßig gespült werden. Zudem ist es ratsam, die Wassertemperatur in Warmwasserspeichern auf mindestens 60 Grad Celsius einzustellen, da Legionellen in heißem Wasser absterben.

Legionellen-Schnelltests – eine einfache Lösung zur Überprüfung

Für Privatpersonen gibt es die Möglichkeit, mit einem Legionellen-Schnelltest selbst zu prüfen, ob das Trinkwasser in ihrem Haushalt belastet ist. Diese Tests sind einfach in der Anwendung und liefern einen schnellen Nachweis von Legionellen. Sie bestehen in der Regel aus einer Wasserprobe, die auf eine spezielle Testkarte oder ein Testgefäß gegeben wird. Nach einer bestimmten Wartezeit zeigt das Testkit an, ob Legionellen im Wasser nachgewiesen wurden.

Ein Vorteil solcher Schnelltests ist, dass sie kostengünstig sind und direkt zu Hause durchgeführt werden können, ohne dass ein Labor eingeschaltet werden muss. Sie geben eine erste Einschätzung, ob ein Risiko besteht. Bei einem positiven Ergebnis sollte jedoch eine genauere Analyse durch ein professionelles Labor erfolgen, um die genaue Belastung festzustellen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Fazit

Leitungswasser in Deutschland ist grundsätzlich von sehr hoher Qualität und kann bedenkenlos getrunken werden. Durch gesetzlich vorgeschriebene Tests und Kontrollen ist eine sichere Versorgung gewährleistet. Dennoch können Faktoren wie alte Rohrleitungen oder mikrobiologische Verunreinigungen die Wasserqualität beeinträchtigen. Besonders Legionellen können eine gesundheitliche Gefahr darstellen, weshalb regelmäßige Spülungen der Wasserleitungen und eine ausreichende Erhitzung des Warmwassers empfohlen werden. Mit Legionellen-Schnelltests kann zudem eine erste Kontrolle erfolgen, um eine potenzielle Belastung frühzeitig zu erkennen.

Dennoch ist anzumerken, dass Deutschland über eine sehr hohe Qualität an Leitungswasser verfügt. Im Vergleich mit dem Wasser aus anderen Ländern, schneidet die Bundesrepublik vorbildlich ab.