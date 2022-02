Leichter Einstieg für Anfänger… in das Akkord- und Rhythmusspiel der Gitarre mit den verschiedenen Anschlagtechniken und dem Solospiel der Gitarre mit seinen verschiedenen Zupftechniken anhand leichter Musikbeispiele aus dem Gitarrenbegleitheft (+ CD) des Dozenten, für 10 € erhältlich. Neben gemeinsames Musizieren in der Gruppe bietet der Raum großzügigen Platz zum alleinigen Ausprobieren und weckt die Spielfreude, was schnell zu ersten Lernerfolgen führt.

Bitte eine Konzertgitarre mitbringen.

Der Kurs kostet 52,00 €, beginnt am 11.02.2022 und findet 9x freitags von 16:00 – 17:30 Uhr statt.

Anmeldungen und Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder 0261 129-3701/-3711/-3730/-3732/-3740.