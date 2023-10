Es gibt zahlreiche Online Casinos am Glücksspielmarkt, doch nicht alle halten das, was sie versprechen. Bei manchen Anbietern fehlt es an Legalität, bei anderen gibt es keine einladenden Glücksspielangebote und bei anderen Casino-Seiten mangelt es am Spielerschutz. Dank Plattformen wie Smartbonus.at erhalten Sie ehrliche Testberichte und Anleitungen zu einigen der besten legalen und vertrauenswürdigsten Casinos. Wenn Sie sich an die Informationen auf diesen Plattformen halten, werden Sie auf jeden Fall Geld verdienen, auch wenn Sie gerade erst in die Casino-Welt einsteigen. Wir haben die Informationen auf mehreren Plattformen verglichen und eine Liste der 8 besten legalen Casinos mit europäischer Lizenz zusammengestellt, von denen jedes ein unvergessliches Glücksspielabenteuer verspricht.

Rolling Slots Casino ⭐️5,0/5,0

Sicherheit: Curacao Lizenz, Datenschutz, SSL-Verschlüsselung, Zufallszahlengeneratoren;

Auszahlungsgeschwindigkeit: 12 Stunden bis höchstens 7 Tage

Spielangebot: 2.400+

RTP: 96,87 %

Mobile Version: Ja

Willkommensbonusangebot: 200 % bis zu 500 € + 100 FS

Ein- und Auszahlungsmethoden: Kreditkarten, Handyrechnung, E-Wallet, Überweisung, Prepaid, Kryptos;

VIP-Programm: 5 Level

Vorteile: Top-Casinospiele und Boni, viele Turniere und Zahlungsmethoden;

Nachteil: Kein telefonischer Kundendienst

Bizzo Casino ⭐️4,9/5,0

Sicherheit: Curacao Lizenz, Datenschutz, SSL-Verschlüsselung, Zufallszahlengeneratoren;

Auszahlungsgeschwindigkeit: 1 bis 5 Tage

Spielangebot: 3.500+

RTP: 96,6 %

Mobile Version: Ja

Willkommensbonusangebot: 150 % bis zu 400 € + 150 FS

Ein- und Auszahlungsmethoden: Kreditkarten, Handyrechnung, E-Wallet, Überweisung, Prepaid, Kryptos;

VIP-Programm: 30 Level

Vorteile: 30 Level VIP Club, zahlreich Kryptos, max. Einzahlung 100.000 €;

Nachteil: Eher niedrigere Bonusangebote

Hell Spin Casino ⭐️4,9/5,0

Sicherheit: Curacao Lizenz, Datenschutz, SSL-Verschlüsselung, Zufallszahlengeneratoren;

Auszahlungsgeschwindigkeit: 1 bis 7 Tage

Spielangebot: 3.000+

RTP: 97,63 %

Mobile Version: Ja

Willkommensbonusangebot: 150 % bis zu 400 € + 150 FS

Ein- und Auszahlungsmethoden: Kreditkarten, Handyrechnung, E-Wallet, Überweisung, Prepaid, Kryptos;

VIP-Programm: 12 Level

Vorteile: Umfangreiches Live Casino, viele Casino-Spiele, hohe Einzahlung möglich;

Nachteile: Boni könnten mehr sein

20Bet Casino ⭐️4,9/5,0

Sicherheit: Curacao Lizenz, Datenschutz, SSL-Verschlüsselung, Zufallszahlengeneratoren;

Auszahlungsgeschwindigkeit: innerhalb 24 Stunden

Spielangebot: 5.500+

RTP: 96,75 %

Mobile Version: Ja

Willkommensbonusangebot: 100 % bis zu 120 € + 120 FS

Ein- und Auszahlungsmethoden: Kreditkarten, Handyrechnung, E-Wallet, Überweisung, Prepaid, Kryptos;

VIP-Programm: 30 Level

Vorteile: 120 Software-Anbieter, Drops&Wins, Auszahlung innerhalb von 24 Stunden;

Nachteil: VIP Programm schwer zu finden

Need for Spin Casino ⭐️4,6/5,0

Sicherheit: Curacao Lizenz, Datenschutz, SSL-Verschlüsselung, Zufallszahlengeneratoren;

Auszahlungsgeschwindigkeit: bis zu 3 Tage

Spielangebot: 8.000+

RTP: 96,0 %

Mobile Version: Ja

Willkommensbonusangebot: 300 % bis zu 1.000 € + 300 FS

Ein- und Auszahlungsmethoden: Kreditkarten, Handyrechnung, E-Wallet, Überweisung, Prepaid, Kryptos;

VIP-Programm: 5 Level

Vorteile: 8.000+ Spiele, viele Live Casino Spiele, Top-Bonusprogramm;

Nachteil: Keine Limiteinstellungen im Kundenkonto

iviBet Casino ⭐️5,0/5,0

Sicherheit: Curacao Lizenz, Datenschutz, SSL-Verschlüsselung, Zufallszahlengeneratoren;

Auszahlungsgeschwindigkeit: innerhalb 24 Stunden

Spielangebot: 5.000+

RTP: 94,0 %

Mobile Version: Ja

Willkommensbonusangebot: 150 % bis zu 300 € + 170 FS

Ein- und Auszahlungsmethoden: Kreditkarten, E-Wallet, Überweisung, Prepaid, Kryptos;

VIP-Programm: 30 Level

Vorteile: Casinoangebot inkl. Sportwetten, Slot-Rennen, Freispiele-Bonus;

Nachteil: Keine Limiteinstellung

National Casino ⭐️4,4/5,0

Sicherheit: Curacao Lizenz, Datenschutz, SSL-Verschlüsselung, Zufallszahlengeneratoren;

Auszahlungsgeschwindigkeit: innerhalb von 24 Stunden

Spielangebot: 4.200+

RTP: 95,96 %

Mobile Version: Ja

Willkommensbonusangebot: 150 % bis zu 300 € + 150 FS

Ein- und Auszahlungsmethoden: Kreditkarten, Handyrechnung, E-Wallet, Überweisung, Prepaid, Kryptos;

VIP-Programm: 15 Level

Vorteile: 130 Software-Anbieter, 360+ Jackpots, laufend Turniere;

Nachteil: 35 € Mindestauszahlung bei Banktransfer

GGBet Casino ⭐️4,3/5,0

Sicherheit: Curacao Lizenz, Datenschutz, SSL-Verschlüsselung, Zufallszahlengeneratoren;

Auszahlungsgeschwindigkeit: innerhalb von 5 Tagen

Spielangebot: 3.000+

RTP: 96,03 %

Mobile Version: Ja

Willkommensbonusangebot: 100 % bis zu 1.500 € + 500 FS

Ein- und Auszahlungsmethoden: Kreditkarten, Handyrechnung, E-Wallet, Überweisung, Kryptos;

VIP-Programm: Nein

Vorteile: Zusätzliche Sportwetten, Megaways und Jackpots, Insta-Spiele;

Nachteil: Kein VIP Programm

Kriterien, nach denen wir die besten Casinos mit einer EU-Lizenz bewerten

Damit Sie einen Überblick darüber haben, was wir für wichtig erachten, wenn wir ein Online Casino prüfen, haben wir Ihnen eine schnelle Zusammenfassung für Sie bereitgestellt.

Casino-Sicherheit

Online Spielbanken müssen legale Glücksspiel-Lizenzen besitzen, den Datenschutz und Spielerschutz beachten, sowie eine sichere Internet-Seite bieten. Das bedeutet eine sichere SSL-Verschlüsselung und geprüfte Zufallszahlengeneratoren (RNG –Random Number Generator).

Spielvielfalt

Die Spielauswahl sollte vielfältig sein und Online Slots, sowie Tisch- und Live Casino Spiele in verschiedenen Ausführungen haben, damit für jeden Spieler das perfekte Online-Glücksspielen möglich ist.

Boni und Werbeaktionen

Ein Casino-Anbieter darf nicht mit dem Bonus-Angebot sparen, denn schließlich bringen diese Abwechslung in Spiel. Neben dem Willkommensbonus sollten weitere laufende Boni und Turniere verfügbar sein.

Live-Dealer-Spiele

Nicht nur Online Spielautomaten sind wichtig, sondern auch die Live Games, die besonders High Roller lieben, weil man bis zu 15.000 € am Spieltisch setzen kann.

Progressive Jackpots

Jede Online Spielbank sollte progressive Jackpots und Megaways besitzen, damit die Spannung beim Spielen steigt. Besonders beliebt ist der Mega Moolah, der mit einem Rekordgewinn von 17.879.645,12 € sogar im Guinness Buch der Rekorde steht.

Kundenbetreuung

Wenn ein Online Casino legal ist, dann bietet es seinen Kunden auch einen ausgezeichneten Kundendienst an, der 24/7 zur Verfügung steht. Am besten per E-Mail, Kontaktformular und Live-Chat.

Fazit

Die Welt der legalen europäischen Casinos bietet eine reiche Vielfalt an Unterhaltung und Spannung. Die besten acht Casinos mit europäischen Lizenzen verkörpern höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Fairness und Spielspaß für Spieler. Ob Sie ein erfahrener Spieler sind oder gerade erst Ihre Casino-Reise beginnen, diese Einrichtungen versprechen ein erstklassiges Spielerlebnis.

Informationen für unsere Leser wurden von der Chefredakteurin des Portals Smartbonus.at Margaret Kimel zur Verfügung gestellt.

FAQ

Was bedeutet eine europäische Lizenz für Online Casinos?

Mit den Lizenzen einer seriösen Glücksspielbehörde werden Online Casinos legal. Sie werden von der Behörde kontrolliert und reguliert und müssen essenzielle Maßnahme zum Spielerschutz anbieten.

Sind diese Online Casinos für Anfänger geeignet?

Ja, die oben genannten Online Glücksspiele Seiten können auch von Anfänger genutzt werden. Sie sind spielerfreundlich, sicher und haben in unserem Test gut abgeschnitten. Für jeden neuen Spieler gibt es sogar einen Willkommensbonus, der neben der Einzahlung Bonusgeld und Freispiele für mehr Gewinnchancen bietet.

Gibt es in diesen Online Casinos mobile Apps für das Spielen unterwegs?

Jede der obigen Glücksspiel-Seiten besitzt eine Web-App, um schnell und einfach von jedem Mobilfunkgerät aus einsteigen zu können. Eine Download-App gibt es meist nur bei Sportwettenseiten.

Sind meine persönlichen Daten in diesen Online Casinos sicher?

Ja, denn ein legales Online Casino muss sich an bestimmte Richtlinien zum Datenschutz halten, die von der Glücksspielbehörde vorgegeben und kontrolliert werden.