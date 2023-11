Hochwasser und Starkregen am Rhein stehen im Fokus des Vortrags der kvhs Neuwied am 27. November ab 18:30 Uhr im Sitzungssaal der Verbandgemeindeverwaltung in Linz.

Im Vortrag mit anschließender Diskussion geht es zum einen um die zunehmende Hochwassergefahr an Gewässern infolge des Klimawandels. Es wird dargestellt, für welche Vorsorgemaßnahmen der Bund, die Länder und die Kommunen zuständig sind und wie Bürger*innen selbst aktiv werden können. Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Phänomen Starkregen und die Fragen wodurch er entsteht um wie man sein Haus schützen kann. Als ehemaliger Wehrleiter der Stadt Neuwied und Fachplaner für Starkregenvorsorge hat Wilfried Hausmann dabei immer die Situation vor Ort im Blick.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Klimaschutzmanagement der Kreisverwaltung Neuwied statt. Die Teilnahme kostet 5 Euro. Anmeldung unter www.kvhs-neuwied.de/G111 oder 02631 347813