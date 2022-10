Kürbisse und Turmführungen

Lahnstein. Der Förderkreis Stadtmauerhäuschen lädt zur Besichtigung in das kleine Museum in der Hintermauergasse 19. Alle Räumlichkeiten können besichtigt werden und dabei auch neue Stiftungen – beispielsweise eine Nähmaschine, die vor 100 Jahren bei der Firma Theis in Oberlahnstein hergestellt wurde – betrachtet werden. In der guten Stube steht ein wunderschönes Puppenhaus, das Chander Jadhav gestiftet hat und das um 1900 entstanden sein dürfte. Draußen warten jede Menge Kürbisse auf ihre Abnehmer zugunsten der Verschönerung des Stadtmauerhäuschens. Geöffnet ist von 14.00 bis 18.00 Uhr.

Der Lahnsteiner Stadtarchivar bietet Führungen vom Hexenturm am Salhofplatz zum Pulverturm an der Lahnsteiner Brauerei an. Beide Türme können erklimmt werden. Start der rund 80-minütigen Führung ist jeweils um 14.00 und 16.00 Uhr am Hexenturm.

Bild: Bild 2: Auf dem Plateau des Hexenturms kann man die gesamte Stadt umblicken. (Fotos: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)