Lahnstein. Der Volkstrauertag ist ein besonderer Tag, an dem die Menschen in Deutschland innehalten, um der Opfer der beiden Weltkriege und des Naziterrors zu gedenken. Die Stadt Lahnstein wird auch in diesem Jahr eine Gedenkveranstaltung ausrichten, um gemeinsam an die Schrecken vergangener Zeiten zu erinnern und ein Zeichen für Frieden und Versöhnung zu setzen.

Die Gedenkveranstaltung findet am 19. November um 14:00 Uhr auf dem Friedhof Allerheiligenbergstraße statt. Alle Lahnsteiner Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, an diesem Tag zusammenzukommen, um der Verstorbenen zu gedenken und ihre Opfer nicht zu vergessen. Dieses Jahr wird Landrat Jörg Denninghoff die Gedenkansprache halten. Seine Worte sollen die Bedeutung des Volkstrauertags als Mahnung für den Frieden in der Welt unterstreichen.

Der Volkstrauertag ist in Deutschland ein staatlicher Gedenktag und gehört zu den „Stillen Tagen“. „Es ist ein Tag des lnnehaltens, der Einkehr und des Mitfühlens. lch

würde mich freuen, wenn wir dies gemeinsam tun!“, so Oberbürgermeister Lennart Siefert

Bildunterzeile:

Am 19. November findet auf dem Friedhof an der Allerheiligenbergstraße eine Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag statt. (Foto: Stadtverwaltung Lahnstein)