Koblenz (ots) – Am Montag, den 07.11.2022 gegen 16:45 Uhr kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Elektrofachgeschäft im Forum am Zentralplatz.

Der 19-jährige Beschuldigte und sein Begleiter begaben sich mit einem Cuttermesser ausgestattet zu den Tablets und durchtrennten bei zwei Geräten die Diebstahlsicherung. Anschließend verstauten sie die Tablets im Rucksack und begaben sich zum Ausgang.

Hier sprach der Ladendetektiv die beiden jungen Männer an. Der Beschuldigte reagierte aggressiv und versuchte zu fliehen. Als der Geschädigte ihn an der Jacke festhielt, kam es zu einem Gerangel der beiden. Während der 19-Jährige versuchte, sich aus dem Griff des Ladendetektivs zu befreien, ergriff sein Begleiter die Flucht.

Die Einsatzkräfte der Polizei Koblenz nahmen den Beschuldigten mit zur Dienststelle. Sein Cuttermesser wurde sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.