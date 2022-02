Ludwigshafen (ots) – Am 01.02.2022, gegen 13:00 Uhr, beobachtete ein

Ladendetektiv in einem Supermarkt in der Wegelnburgstraße, wie sich ein

Unbekannter eine Packung Kaffee und zwei Flaschen Bier einsteckte und dann durch

den Kassenbereich ging, ohne zu bezahlen. Als der Ladendetektiv den Unbekannten

daraufhin aufforderte, mit ihm ins Büro zu kommen, verhielt dieser sich zunächst

kooperativ und leerte seine Taschen. In einem unbeaufsichtigten Moment ergriff

er dann aber die Flucht und rannte in Richtung Hoheloogstraße davon.

Er war etwa 40-50 Jahre alt, schlank, circa 1,85 m groß und hatte kurzrasierte

graue Haare. Er trug eine hellblaue Steppjacke, eine weiße Schirmmütze und eine

Arbeitshose.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .